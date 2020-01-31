В Перми полиция задержала мужчину, который нападал на женщин

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:33:02+03:00

На данный момент, устанавливают других пострадавших от рук грабителя

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Сотрудники полиции Дзержинского района Перми задержали 26-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на 80-летнюю женщину.

Полицейские выяснили, что 13 января молодой человек подбежал к потерпевшей сзади, вырвал сумку, в которой находились деньги и личные вещи, и скрылся. Оказалось, что мужчина ранее не судим, но нигде не работает.

В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции предполагают, что пенсионерка была не единственной жертвой грабителя. Контактный телефон для потерпевших: 8 (342) 218-83-94 либо 02 (или 102).

ИСТОЧНИК KP.RU