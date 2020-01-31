В Пермском крае вырастут компенсации и социальные пособия
Правительство России утвердило размер выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Почти 300 тысяч жителей Пермского края будут получать пособия выше на 3%. Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, проиндексированы будут выплаты для инвалидов, ветеранов, граждан с детьми, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического труда, Героям Труда РФ, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Также выплаты предусмотрены при обязательном социальном страховании от профессиональных заболеваний и травм на производстве.
Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
ИСТОЧНИК KP.RU