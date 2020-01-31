2020-01-31T06:58:33+03:00
Общество

В Пермском крае вырастут компенсации и социальные пособия

Размер индексации составит 3%
Лилия Абибулаева
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Почти 300 тысяч жителей Пермского края будут получать пособия вышеПочти 300 тысяч жителей Пермского края будут получать пособия вышеФото: архив "КП"
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Правительство России утвердило размер выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.

Почти 300 тысяч жителей Пермского края будут получать пособия выше на 3%. Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, проиндексированы будут выплаты для инвалидов, ветеранов, граждан с детьми, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического труда, Героям Труда РФ, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Также выплаты предусмотрены при обязательном социальном страховании от профессиональных заболеваний и травм на производстве.

Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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