Подросток из Прикамья до смерти забил знакомого

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:48:36+03:00

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В Пермском крае задержали 17-летнего жителя поселка Юго-Камский. молодого человека обвиняют в причинении смертельных травм своему другу.

Сотрудники следственного комитета выяснили, что парни вместе отдыхали в квартире погибшего. Между друзьями возникла ссора, и подросток позвал своего 22-летнего знакомого на улицу. Там он несколько раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм 22-летний молодой человек скончался на месте.

Парня взяли под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

- После выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователями будут приняты предусмотренные законом меры для их устранения, - сообщили в пресс-службе СУСКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU