Подросток из Прикамья до смерти забил знакомого
В Пермском крае задержали 17-летнего жителя поселка Юго-Камский. молодого человека обвиняют в причинении смертельных травм своему другу.
Сотрудники следственного комитета выяснили, что парни вместе отдыхали в квартире погибшего. Между друзьями возникла ссора, и подросток позвал своего 22-летнего знакомого на улицу. Там он несколько раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм 22-летний молодой человек скончался на месте.
Парня взяли под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
- После выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователями будут приняты предусмотренные законом меры для их устранения, - сообщили в пресс-службе СУСКР по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU