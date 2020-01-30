Дима Билан объяснил, почему отменил концерт в Перми

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:46:15+03:00

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В Перми отменили концерт Димы Билана, который должен был состояться 6 февраля. Вечером 30 января певец объяснил на своей странице в Instagram причину отмены выступления.

- Дорогие друзья! – написал Дима Билан. - Сообщаю вам об изменении графика ближайших гастролей. В связи с обязательствами по большому международному проекту, о котором сообщу чуть позже, мы вынуждены перенести на три недели позже концерты в городах Ижевск и Киров! А по концерту в городе Пермь будет сообщено дополнительно! Приносим свои извинения за причиненные неудобства! Очень жду нашей встречи!

«Дима, неужели нас ждет третье Евро?», «Вирус?», «Второй год пытаемся попасть на концерт. Эх, как же грустно. Опять сдавать билеты», - комментируют пост подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU