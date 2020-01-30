17-летний подросток из Прикамья забил до смерти знакомого

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:01:06+03:00

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Трагедией закончилась ссора двух молодых людей из поселка Юго-Камский в Пермском районе. Вечером 26 января 17-летний юноша пришел в гости к своему 22-летнему знакомому, который находился в это время в состоянии алкогольного опьянения.

- На почве личных неприязненных отношений между ними произошла ссора, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе конфликта юноша позвал хозяина квартиры на улицу и нанес ему несколько ударов в голову. От полученных травм, спустя непродолжительный промежуток времени, молодой человек скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд заключил под стражу несовершеннолетнего парня. По закону ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU