СКР: перепланировка подвала для отеля «Карамель», где погибли пять человек, была незаконной

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:31:10+03:00

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В Следственном комитете России прокомментировали ход расследования по уголовному делу «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель людей» по трагедии в пермском отеле «Карамель».

- Расследование уголовного дела по факту гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми при прорыве трубы горячего водоснабжения продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. - 30 января задержан ранее объявленный в розыск предприниматель Сергей Щербаков. По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Напомним, ночью 20 января после прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено кипятком. В итоге погибли пять человек, трое постояльцев получили ожоги разной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU