В Прикамье появятся государственные пригородные автобусы
Если в городах края пассажиры автобусов приобретают билеты по фиксированной цене, то междугородные перевозчики устанавливают стоимость проезда по своему желанию. При этом состояние машин на многих пригородных маршрутах вызывает постоянные нарекания.
В краевом Минтрансе решили создать государственное автотранспортное предприятие - по примеру МКУ «Гортранс» в Перми.
- ГУП «Пассажиротранс» будет создано на базе КГУП «Автовокзал», - сообщили в министерстве. - Для него будет закуплено 100 новых автобусов. Стоимость билетов в них будет фиксированной.
Уже названы первые маршруты, на которых появятся государственные краевые автобусы. Они будут курсировать между Пермью и Краснокамском, а также между Красновишерском и Соликамском.
ИСТОЧНИК KP.RU