В Прикамье появятся государственные пригородные автобусы

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:17:09+03:00

Стоимость проезда в них будет фиксированной

Изменить размер текста: A A

Если в городах края пассажиры автобусов приобретают билеты по фиксированной цене, то междугородные перевозчики устанавливают стоимость проезда по своему желанию. При этом состояние машин на многих пригородных маршрутах вызывает постоянные нарекания.

В краевом Минтрансе решили создать государственное автотранспортное предприятие - по примеру МКУ «Гортранс» в Перми.

- ГУП «Пассажиротранс» будет создано на базе КГУП «Автовокзал», - сообщили в министерстве. - Для него будет закуплено 100 новых автобусов. Стоимость билетов в них будет фиксированной.

Уже названы первые маршруты, на которых появятся государственные краевые автобусы. Они будут курсировать между Пермью и Краснокамском, а также между Красновишерском и Соликамском.

ИСТОЧНИК KP.RU