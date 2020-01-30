2020-01-30T16:17:09+03:00
Общество

В Прикамье появятся государственные пригородные автобусы

Стоимость проезда в них будет фиксированной
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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Если в городах края пассажиры автобусов приобретают билеты по фиксированной цене, то междугородные перевозчики устанавливают стоимость проезда по своему желанию. При этом состояние машин на многих пригородных маршрутах вызывает постоянные нарекания.

В краевом Минтрансе решили создать государственное автотранспортное предприятие - по примеру МКУ «Гортранс» в Перми.

- ГУП «Пассажиротранс» будет создано на базе КГУП «Автовокзал», - сообщили в министерстве. - Для него будет закуплено 100 новых автобусов. Стоимость билетов в них будет фиксированной.

Уже названы первые маршруты, на которых появятся государственные краевые автобусы. Они будут курсировать между Пермью и Краснокамском, а также между Красновишерском и Соликамском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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