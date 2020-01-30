Пассажиров самолета Санья-Пермь обследовали на наличие коронавируса

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:37:10+03:00

Коронавирус выявили впервые в Китае в декабре прошлого года Фото: Василий Вахрин

До 12 февраля все рейсы в Китай отменили

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30 января в аэропорту приземлился рейс Санья-Пермь. Это последний рейс из Китая на ближайшие две недели.

- Всех пассажиров обследовали на наличие коронавируса, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Результаты обследований будут известны через сутки. Также добавим, что до 12 февраля включительно рейсов из Китая и в Китай пока не будет.

Напомним, новый тип коронавируса провоцирует смертельные болезни дыхательной системы. Его выявили впервые в Китае в декабре прошлого года. Также случаи заражения были в США, Таиланде, Японии и Южной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU