2020-01-30T15:37:10+03:00
Общество

Пассажиров самолета Санья-Пермь обследовали на наличие коронавируса

До 12 февраля все рейсы в Китай отменили
Елена КОНОВА
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Коронавирус выявили впервые в Китае в декабре прошлого годаКоронавирус выявили впервые в Китае в декабре прошлого годаФото: Василий Вахрин
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30 января в аэропорту приземлился рейс Санья-Пермь. Это последний рейс из Китая на ближайшие две недели.

- Всех пассажиров обследовали на наличие коронавируса, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Результаты обследований будут известны через сутки. Также добавим, что до 12 февраля включительно рейсов из Китая и в Китай пока не будет.

Напомним, новый тип коронавируса провоцирует смертельные болезни дыхательной системы. Его выявили впервые в Китае в декабре прошлого года. Также случаи заражения были в США, Таиланде, Японии и Южной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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