2020-01-30T14:26:42+03:00
Происшествия

На стройке в центре Перми произошел пожар: пострадали рабочие

Причины возгорания выясняются
Лилия Абибулаева
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По факту ЧП проводят проверку. Фото: Подслушано ПермьПо факту ЧП проводят проверку. Фото: Подслушано Пермь
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В центре Перми произошел пожар. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что горит строящийся жилой комплекс на улице Луначарского.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на место пожара выехали пожарные. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что на место выезжали врачи «скорой помощи», которые осмотрели двоих пострадавших человек. Они надышались дымом, но он госпитализации отказались.

По факту ЧП проводят проверку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре погибли два человека. Причину возгорания устанавливают

ИСТОЧНИК KP.RU

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