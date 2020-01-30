На стройке в центре Перми произошел пожар: пострадали рабочие
Причины возгорания выясняются
По факту ЧП проводят проверку. Фото: Подслушано Пермь
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В центре Перми произошел пожар. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что горит строящийся жилой комплекс на улице Луначарского.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на место пожара выехали пожарные. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что на место выезжали врачи «скорой помощи», которые осмотрели двоих пострадавших человек. Они надышались дымом, но он госпитализации отказались.
По факту ЧП проводят проверку.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре погибли два человека. Причину возгорания устанавливают
ИСТОЧНИК KP.RU