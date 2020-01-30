2020-01-30T13:00:35+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается метель, сильный снег и гололед

Сильные снегопады продолжаться несколько дней
Лилия Абибулаева
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30 и 31 января на территории Перми и края ожидается облачная погода30 и 31 января на территории Перми и края ожидается облачная погодаФото: Василий Вахрин
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После тридцатиградусных морозов в Пермский край пришло потепление, а вместе с ним и сильные снегопады и метель. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие дни.

Так, 30 и 31 января на территории Перми и края ожидается облачная погода, местами сильный снег, метель, гололед и изморозевые отложения. . Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11°, по северу до -16°, днем -1,-6°, по северу и востоку местами -7,-12°.

В ведомстве предупреждают о том, что в результате погодных явлений возможны обрывы линий электропередач и заторы на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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