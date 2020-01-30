В Прикамье арестовали мужчину, который поджег продавщицу в магазине

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:21:48+03:00

В течение двух месяцев он проведет в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Его обвиняют в покушении на убийство [Видео]

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В Соликамске избрали меру пресечения мужчине, который 28 января напал на кассира магазина, облил бензином и поджег.

Напомним, два дня назад в сети появилось шокирующее видео с камер видеонаблюдения в одном из магазинов Соликамска. На кадрах – продуктовый магазин. Обычный покупатель подходит к кассе, достает из кармана какую-то бутылку и что-то говорит продавцу. Мужчина заводит женщину в подсобное помещение, а через минуту выходит. Следом за ним выбегает объятая огнем женщина.

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Кассир получила серьезные ожоги. Вчера ее перевезли в Пермь.

Мужчину задержали, а 30 января избрали меру пресечения. В течение двух месяцев он проведет в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU