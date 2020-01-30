2020-01-30T12:10:12+03:00
Общество

Жительница Перми поблагодарила врачей «скорой» за помощь ее мужу

У мужчины онемела одна сторона тела, он начал терять сознание
Лилия Абибулаева
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Инна Моськина и Марина Мокрушина. Фото: пресс-служба "Скорой помощи"Инна Моськина и Марина Мокрушина. Фото: пресс-служба "Скорой помощи"
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- Помощь стали оказывать сразу в «скорой», а потом поехали в больницу. Все быстро, от мужа не отходили ни на шаг, девушка почти всю дорогу стояла, склонившись над мужем и следила за его состоянием, - пишет пермячка.

Ее мужу резко стало плохо по дороге домой. У мужчины онемела одна сторона тела, он стал терять сознание. Пермяк смог доехать до заправки на Восточном обходе и вызвать «скорую».

Врачи 43 бригады Мотовилихинского района Инна Моськина и Марина Мокрушина действовали оперативно. Мужчине оказали первую помощь, быстро погрузили в машину и поехали в больницу.

- При подъезде к больнице они чуть не на ходу выпрыгнули, чтоб быстрее моего мужа в больницу доставить, - сообщила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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