В Перми появились дополнительные площадки для выгула собак

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:42:08+03:00

Они оборудованы специальными снарядами для дрессировки

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В Перми любители собак могут выгуливать питомцев на специально оборудованных площадках. Они появились в разных районах города.

Площадка огорожена, там установлены специальные снаряды дл дрессировки, таблички с правилами выгула, мусорные урны и контейнеры.

Список площадок для выгула собак:

- в Ленинском районе на улице Клименко,24

- в микрорайоне Гайва у дома №17 по улице Кабельщиков и напротив дома №78/2 по улице Карбышева

- в Мотовилихинском районе на улице Ивана Франко, 39

- в Свердловском районе, улица Клары Цеткин, 35 и улица Яблочкова, 38

- в Кировском районе в экопарке «Мечта воробушка».

- в Индустриальном районе на улице Стахановская,2

ИСТОЧНИК KP.RU