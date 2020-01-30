В Перми появились дополнительные площадки для выгула собак
В Перми любители собак могут выгуливать питомцев на специально оборудованных площадках. Они появились в разных районах города.
Площадка огорожена, там установлены специальные снаряды дл дрессировки, таблички с правилами выгула, мусорные урны и контейнеры.
Список площадок для выгула собак:
- в Ленинском районе на улице Клименко,24
- в микрорайоне Гайва у дома №17 по улице Кабельщиков и напротив дома №78/2 по улице Карбышева
- в Мотовилихинском районе на улице Ивана Франко, 39
- в Свердловском районе, улица Клары Цеткин, 35 и улица Яблочкова, 38
- в Кировском районе в экопарке «Мечта воробушка».
- в Индустриальном районе на улице Стахановская,2
ИСТОЧНИК KP.RU