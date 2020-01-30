Два пермских спектакля претендуют на премию «Золотая маска»

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:25:27+03:00

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Начались показы спектаклей, которые претендуют на премию «Золотая Маска». Жюри фестиваля посетило Пермь, чтобы оценить постановки.

В среду, 29 января, 14 экспертов «Золотой Маски» побывали в пермском Театре-Театре на мюзикле «Винил». Постановка выдвинута на главную театральную премию страны в 8 номинациях.

В четверг, 30 января, жюри смотрит балет «Шахерезада», поставленный на музыку Николая Римского-Корсакова. Одноактовый балет Алексея Мирошниченко выдвинут на премию в 6 номинациях.

Победители премии будут объявлены 15 апреля на торжественной церемонии в концертном зале «Зарядье»

ИСТОЧНИК KP.RU