2020-01-30T11:25:27+03:00
Общество

Два пермских спектакля претендуют на премию «Золотая маска»

Жюри фестиваля посетило Пермь
Лилия Абибулаева
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Победители премии будут объявлены 15 апреля. Фото: Правительство ПрикамьяПобедители премии будут объявлены 15 апреля. Фото: Правительство Прикамья
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Начались показы спектаклей, которые претендуют на премию «Золотая Маска». Жюри фестиваля посетило Пермь, чтобы оценить постановки.

В среду, 29 января, 14 экспертов «Золотой Маски» побывали в пермском Театре-Театре на мюзикле «Винил». Постановка выдвинута на главную театральную премию страны в 8 номинациях.

В четверг, 30 января, жюри смотрит балет «Шахерезада», поставленный на музыку Николая Римского-Корсакова. Одноактовый балет Алексея Мирошниченко выдвинут на премию в 6 номинациях.

Победители премии будут объявлены 15 апреля на торжественной церемонии в концертном зале «Зарядье»

ИСТОЧНИК KP.RU

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