«Дома ждут дети и бабушка». В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 31-летняя женщина

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:47:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Соликамске разыскивают 31-летнюю Анастасию Королеву. Женщина ушла из дома 11 января и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Знакомые пропавшей сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», что последний раз Анастасия выходила на связь 18 января. Дома ее ждут маленькие дети и бабушка.

Особые приметы: татуировка на левой руке

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что заявление о пропаже в полицию поступило 29 января.

Если вам что-либо известно о местонахождении 31-летней Анастасии Королевой, просьба сообщить в полицию по телефону: 02.

ИСТОЧНИК KP.RU