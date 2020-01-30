«Дома ждут дети и бабушка». В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 31-летняя женщина
Последний раз женщина выходила на связь 18 января
Заявление о пропаже в полицию поступило 29 января. Фото: Типичный Соликамск
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В Соликамске разыскивают 31-летнюю Анастасию Королеву. Женщина ушла из дома 11 января и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Знакомые пропавшей сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», что последний раз Анастасия выходила на связь 18 января. Дома ее ждут маленькие дети и бабушка.
Особые приметы: татуировка на левой руке
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что заявление о пропаже в полицию поступило 29 января.
Если вам что-либо известно о местонахождении 31-летней Анастасии Королевой, просьба сообщить в полицию по телефону: 02.
ИСТОЧНИК KP.RU