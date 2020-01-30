2020-01-30T10:24:28+03:00
Общество

Компания «Azur Air» получила допуск на полеты из Перми в Бургас

Разрешение выдала Росавиация
Лилия Абибулаева
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Получение допуска еще не значит формирование летной программы.Получение допуска еще не значит формирование летной программы.Фото: Василий Вахрин
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Авиакомпания «Azur Air» получила допуск на перелеты по маршруту «Пермь - Бургас (Болгария)». Издание «Business Class» сообщает, что соответствующее разрешение выдали в Росавиации.

Представители компании подавали запрос на два вылета в неделю в Болгарию на летний сезон 2020.

Однако в издании отмечают, что получение допуска еще не значит формирование летной программы.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми могут запустить третий рейс в Прагу. Еще один рейс в пятницу или в воскресенье позволил бы летать в Прагу на выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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