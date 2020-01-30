Компания «Azur Air» получила допуск на полеты из Перми в Бургас
Разрешение выдала Росавиация
Получение допуска еще не значит формирование летной программы.Фото: Василий Вахрин
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Авиакомпания «Azur Air» получила допуск на перелеты по маршруту «Пермь - Бургас (Болгария)». Издание «Business Class» сообщает, что соответствующее разрешение выдали в Росавиации.
Представители компании подавали запрос на два вылета в неделю в Болгарию на летний сезон 2020.
Однако в издании отмечают, что получение допуска еще не значит формирование летной программы.
Напомним, ранее мы писали о том, что из Перми могут запустить третий рейс в Прагу. Еще один рейс в пятницу или в воскресенье позволил бы летать в Прагу на выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU