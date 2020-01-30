В Перми арестовали лихача на "INFINITI", который сбил женщину на «зебре»
Пермячка получила тяжелые травмы [видео]
Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.Фото: Instagram @police_perm
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Страшное ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми 16 января. Виновника аварии арестовали.
На улице Уральской 31-летний водитель «INFINITI» проехал на запрещающий сигнал светофора и на всей скорости сбил 43-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую отправили в больницу с тяжелыми травмами. После удара женщина получила сочетанную травму тела, а виновник, не останавливаясь, скрылся с места аварии.
В Перми лихач на полном ходу сбил женщину на «зебре»
Мотовилихинский районный суд арестовал пермяка. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU