2020-01-30T10:03:28+03:00
Происшествия

В Перми арестовали лихача на "INFINITI", который сбил женщину на «зебре»

Пермячка получила тяжелые травмы [видео]
Лилия Абибулаева
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Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.Фото: Instagram @police_permМужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.Фото: Instagram @police_perm
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Страшное ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми 16 января. Виновника аварии арестовали.

На улице Уральской 31-летний водитель «INFINITI» проехал на запрещающий сигнал светофора и на всей скорости сбил 43-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую отправили в больницу с тяжелыми травмами. После удара женщина получила сочетанную травму тела, а виновник, не останавливаясь, скрылся с места аварии.

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В Перми лихач на полном ходу сбил женщину на «зебре»
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Мотовилихинский районный суд арестовал пермяка. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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