Пробы на коронавирус из Пермского края будут отправлять в лабораторию в Новосибирске
Ситуация с коронавирусом в Китае - одна из самых обсуждаем сегодня тем. Случаи заражения в Китае, откуда вирус начал распространяться, и даже в Европе. Однако обезопасить себя от «чумы 21 века» достаточно просто. Меры профилактики вируса опубликовала в социальных сетях министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Она отметила, что даже после посещения Китая не стоит переживать, до появления симптомов.
- На сегодняшний день, механизм выявления вируса у нас отработан, при выявлении первых симптомов вируса у человека производится забор проб, которые затем оперативно отправляются в лаборатории в Новосибирск, - сообщила Оксана Мелехова. - Результаты приходят в течение нескольких часов.
Чтобы обезопасить себя от вируса, достаточно соблюдать несколько правил:
-уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок;
- находясь за рубежом не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
Оксана Мелехова со ссылкой на федеральное министерство Здравоохранение сообщила, что вакцина будет разработана в ближайшие три месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU