Пробы на коронавирус из Пермского края будут отправлять в лабораторию в Новосибирске

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:52:14+03:00

Оксана Мелехова со ссылкой на федеральное министерство Здравоохранение сообщила, что вакцина будет разработана в ближайшие три месяца Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусом в Китае - одна из самых обсуждаем сегодня тем. Случаи заражения в Китае, откуда вирус начал распространяться, и даже в Европе. Однако обезопасить себя от «чумы 21 века» достаточно просто. Меры профилактики вируса опубликовала в социальных сетях министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Она отметила, что даже после посещения Китая не стоит переживать, до появления симптомов.

- На сегодняшний день, механизм выявления вируса у нас отработан, при выявлении первых симптомов вируса у человека производится забор проб, которые затем оперативно отправляются в лаборатории в Новосибирск, - сообщила Оксана Мелехова. - Результаты приходят в течение нескольких часов.

Чтобы обезопасить себя от вируса, достаточно соблюдать несколько правил:

-уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок;

- находясь за рубежом не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Оксана Мелехова со ссылкой на федеральное министерство Здравоохранение сообщила, что вакцина будет разработана в ближайшие три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU