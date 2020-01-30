"Хозяин посоветовал сыну быть аккуратнее и ушел". В Прикамье ребенка покусала собака

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:43:22+03:00

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В Лысьве домашняя собака покусала ребенка. Как рассказала нам мама 11-летнего школьника Альбина, 27 января около 15 часов ее сын возвращался домой из школы. Он шел в районе улицы Ломоносова, 76, когда увидел мужчину с собакой.

- Она большая, шерсть светлая, породу сын не знает, - говорит Альбина. - Собака оскалилась на сына и его друга. Ребенок испугался и попятился назад, собака на него кинулась. Укусила ребенка в правую щеку. Хозяин держал ее на поводке, поэтому собака только зацепила сына. А мужчина оттащил ее и сказал ребятам: "Аккуратнее!". А собаке: "Нельзя так!". и просто ушел.

Альбина говорит, что сын сразу скинул ей фотографию в мессенджер. Женщина сразу поехала с ребенком в больницу, где ему обработали рану и наложили швы. А после - в полицию.

- Я хочу, чтобы этот взрослый человек ответил за поступок, - говорит Альбина. - Он же даже не осмотрел рану ребенка, не вызвал "скорую", не позвонил нам, родителям. Если вдруг вы что-то знаете о случившемся, сообщите в полицию, пожалуйста.

ИСТОЧНИК KP.RU