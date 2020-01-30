2020-01-30T09:23:35+03:00
Общество

В Прикамье за нарушение СанПиНа закрыли опасный совхоз

Там неправильно утилизировали биологические отходы
Лилия Абибулаева
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Суд признал ОАО «Плодопитомнический совхоз «Тимирязевский» виновнымСуд признал ОАО «Плодопитомнический совхоз «Тимирязевский» виновнымФото: Василий Вахрин
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Судебные приставы Пермского края приостановили деятельность ОАО «Плодопитомнического совхоза «Тимирязевский». Там нашли нарушения в утилизации биологических отходов.

Совхоз осуществлял деятельность по производству и отбору коровьего молока. Проверка выявила множество нарушений. В хозяйстве никак не оформлялось утилизация отходов, не было транспорта, на котором можно было перевозить умерших животных. Биологические отходы перевозятся на тракторной телеге с открытым верхом, которую затем используют в других хозяйственных целях. После перевозки транспорт не подвергается мойке и дезинфекции.

Суд признал ОАО «Плодопитомнический совхоз «Тимирязевский» виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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