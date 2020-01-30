В Прикамье за нарушение СанПиНа закрыли опасный совхоз
Судебные приставы Пермского края приостановили деятельность ОАО «Плодопитомнического совхоза «Тимирязевский». Там нашли нарушения в утилизации биологических отходов.
Совхоз осуществлял деятельность по производству и отбору коровьего молока. Проверка выявила множество нарушений. В хозяйстве никак не оформлялось утилизация отходов, не было транспорта, на котором можно было перевозить умерших животных. Биологические отходы перевозятся на тракторной телеге с открытым верхом, которую затем используют в других хозяйственных целях. После перевозки транспорт не подвергается мойке и дезинфекции.
Суд признал ОАО «Плодопитомнический совхоз «Тимирязевский» виновным.
ИСТОЧНИК KP.RU