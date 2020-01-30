"Что с людьми происходит?". В Перми неизвестные выкинули мешки с кошками на улицу в жуткий мороз
27 января неизвестные выкинули на улице 8 кошек в мешках от комбикорма. Пока их приютили в "Добром сердце", но беднягам срочно нужен новый дом.
- На улице было -25 градусов, уже поздний вечер, - пишут волонтеры в соцсетях. - Какая-то машина подъехала к частому сектору, постояла и уехала. А на снегу остались мешки с кошками - всего их восемь. Наш приют - ближайший к этому месту, поэтому кошки оказались у нас.
Волонтеры боятся, что другие кошки могут заболеть. У животных, которых выкинули в мешках, ринотрахеит. Скорее всего, их привезли с какой-то фермы, считают волонтеры. - 8 пушистиков сидят в кабинете директора в двух клетках, - пишут волонтеры. - Места двигаться им нет совсем, а пересадить - некуда. Всего там пять котов и три кошки, они очень ласковые и общительные.
- Что вообще с людьми происходит? - возмущаются пользователи соцсетей. - Просто изверги какие-то.
Если вы хотите кого-то приютить, звоните волонтеру Марине по телефону 8-963-878-43-03.
ИСТОЧНИК KP.RU