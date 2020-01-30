В Перми мужчина отсудил 100 тысяч рублей за упавшую на машину ветку
Пермяк приехал к зданию МФЦ Кировского района, оставил машину в парковочном кармане, а когда вернулся, увидел, что машина разбита.
На автомобиль пермяка отпала ветка от тополя. Она сломалась от тяжести собственного веса. В результате машина получила механические повреждения: разбито лобовое стекло, вмятины на крыше и капоте. За техническим состоянием территории обязана следить администрация района. Пермяк обратился в суд с иском к администрации.
Суд встал на сторону мужчины и взыскал с администрации Кировского района более 100 тысяч рублей за ремонт автомобиля и судебные расходы.
ИСТОЧНИК KP.RU