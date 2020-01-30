2020-01-30T08:56:19+03:00
Общество

В Перми мужчина отсудил 100 тысяч рублей за упавшую на машину ветку

У машины было разбито лобовое стекло, несколько вмятин на капоте и крыше
Лилия Абибулаева
Поделиться:
За техническим состоянием территории обязана следить администрация района.За техническим состоянием территории обязана следить администрация района.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Пермяк приехал к зданию МФЦ Кировского района, оставил машину в парковочном кармане, а когда вернулся, увидел, что машина разбита.

На автомобиль пермяка отпала ветка от тополя. Она сломалась от тяжести собственного веса. В результате машина получила механические повреждения: разбито лобовое стекло, вмятины на крыше и капоте. За техническим состоянием территории обязана следить администрация района. Пермяк обратился в суд с иском к администрации.

Суд встал на сторону мужчины и взыскал с администрации Кировского района более 100 тысяч рублей за ремонт автомобиля и судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания «Azur Air» получила допуск на полеты из Перми в Бургас
В Перми арестовали лихача на "INFINITI", который сбил женщину на «зебре»
Пробы на коронавирус из Пермского края будут отправлять в лабораторию в Новосибирске
"Хозяин посоветовал сыну быть аккуратнее и ушел". В Прикамье ребенка покусала собака
В Прикамье за нарушение СанПиНа закрыли опасный совхоз
"Что с людьми происходит?". В Перми неизвестные выкинули мешки с кошками на улицу в жуткий мороз
В Перми мужчина отсудил 100 тысяч рублей за упавшую на машину ветку
В Перми осудят местного жителя за покупку и хранение наркотика
В центре Перми произошел пожар в общежитии
В Перми молодая мать пыталась пронести мужу в колонию посылку с наркотиками
В Перми воры-альпинисты обокрали квартиру на 360 тысяч рублей
В прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте
Пермские биомеханики придумали уникальный тренажер для лечения сколиоза