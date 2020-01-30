В Перми мужчина отсудил 100 тысяч рублей за упавшую на машину ветку

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:56:19+03:00

У машины было разбито лобовое стекло, несколько вмятин на капоте и крыше

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Пермяк приехал к зданию МФЦ Кировского района, оставил машину в парковочном кармане, а когда вернулся, увидел, что машина разбита.

На автомобиль пермяка отпала ветка от тополя. Она сломалась от тяжести собственного веса. В результате машина получила механические повреждения: разбито лобовое стекло, вмятины на крыше и капоте. За техническим состоянием территории обязана следить администрация района. Пермяк обратился в суд с иском к администрации.

Суд встал на сторону мужчины и взыскал с администрации Кировского района более 100 тысяч рублей за ремонт автомобиля и судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU