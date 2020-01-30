2020-01-30T07:45:50+03:00
Происшествия

В Перми осудят местного жителя за покупку и хранение наркотика

У обвиняемого нашли 3,37 граммов гашиша
Лилия Абибулаева
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Его признали виновным и назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.Его признали виновным и назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники линейного отдела полиции на транспорте задержали 35-летнего пермяка. При обыске у него нашли полиэтиленовый пакетик с веществом коричневого цвета, который находился в кармане сумки.

Экспертиза показала, что найденное вещество - гашиш массой 3,37 граммов. Мужчина объяснил, что его он приобрел для личного потребления.

Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины передали в суд. Его признали виновным и назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми молодая мать пыталась пронести мужу в колонию посылку с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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