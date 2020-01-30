2020-01-30T07:31:25+03:00
Происшествия

В центре Перми произошел пожар в общежитии

Горела проводка в комнате на третьем этаже
Лилия Абибулаева
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В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что вызов поступил в 11:38.В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что вызов поступил в 11:38.Фото: Василий Вахрин
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В Перми в среду, 29 января, произошел пожар в общежитии медицинской академии. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что вызов поступил в 11:38.

Когда на место приехали пожарные, площадь пожара составила 3 кв.местра. Горела проводка в комнате на третьем этаже здания. Студентов эвакуировали, пожар быстро потушили.

Во время ЧП никто не пострадал. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил использования электроприборов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре погибли два человека. Загорелись личные вещи на площади 6 квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU

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