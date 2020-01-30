2020-01-30T06:56:46+03:00
Происшествия

В Перми молодая мать пыталась пронести мужу в колонию посылку с наркотиками

Женщину отправили за решетку
Лилия Абибулаева
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Ее двухлетнего сына передали органам опекиЕе двухлетнего сына передали органам опекиФото: архив "КП"
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Мотовилихинский суд Перми приговорил 23-летнюю женщину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что она пыталась пронести мужу посылку с наркотиками.

Девушку задержали, когда она пришла на свидание с мужем в исправительную колонию №29. С собой она взяла 3, 46 грамм гашиша. Оказалось, что женщине дали отсрочку за другой проступок. В этот раз суд отправил пермячку за решетку. Ее двухлетнего сына передали органам опеки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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