В Перми молодая мать пыталась пронести мужу в колонию посылку с наркотиками

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:56:46+03:00

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Мотовилихинский суд Перми приговорил 23-летнюю женщину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что она пыталась пронести мужу посылку с наркотиками.

Девушку задержали, когда она пришла на свидание с мужем в исправительную колонию №29. С собой она взяла 3, 46 грамм гашиша. Оказалось, что женщине дали отсрочку за другой проступок. В этот раз суд отправил пермячку за решетку. Ее двухлетнего сына передали органам опеки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте.

ИСТОЧНИК KP.RU