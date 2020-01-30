В Перми воры-альпинисты обокрали квартиру на 360 тысяч рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:45:17+03:00

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Свердловский суд признал виновными трех местных жителей. Мужчин обвинили в краже.

Сотрудники полиции выяснили, что осужденные в марте 2019 года обокрали квартиру своего знакомого. Мужчины знали, что друга не будет дома. чтобы проникнуть в квартиру на 6 этаже девятиэтажного дома они использовали альпинистское снаряжение. Воры-альпинисты проникли внутрь квартиры и вынесли ювелирные изделия и сейф с деньгами. Ущерб составил более 360 тысяч рублей.

Суд приговорил одного соучастника к 2 годам 6 месяцам со штрафом 50 тысячам рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима, два другие лишены свободы на 2 года со штрафом 50 тысяч рублей условно, с испытательным сроком 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU