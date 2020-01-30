В прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте
В Пермском крае в исправительную колонию №9 незаконным путем пытались пронести запрещенные вещества. Заключенным передали посылку с дезодорантами.
Сотрудники колонии осмотрели посылку и обнаружили, что дезодоранты - только внешняя упаковка. Внутри них были спрятаны запрещенные предметы. В посылке было спрятано 2 сотовых телефона, 4 зарядных устройства, 4 гарнитуры и одна батарея.
На место вызвали полицию. Предметы изъяли и передали сотрудникам отдела полиции.
Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались доставить наркотики на квадрокоптере.
ИСТОЧНИК KP.RU