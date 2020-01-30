2020-01-30T06:30:38+03:00
Происшествия

В прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте

В посылке было спрятано 2 сотовых телефона, 4 зарядных устройства, 4 гарнитуры и одна батарея
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Предметы изъяли и передали сотрудникам отдела полиции. Фото: ГУФСИН по Пермскому краюПредметы изъяли и передали сотрудникам отдела полиции. Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Пермском крае в исправительную колонию №9 незаконным путем пытались пронести запрещенные вещества. Заключенным передали посылку с дезодорантами.

Сотрудники колонии осмотрели посылку и обнаружили, что дезодоранты - только внешняя упаковка. Внутри них были спрятаны запрещенные предметы. В посылке было спрятано 2 сотовых телефона, 4 зарядных устройства, 4 гарнитуры и одна батарея.

На место вызвали полицию. Предметы изъяли и передали сотрудникам отдела полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались доставить наркотики на квадрокоптере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания «Azur Air» получила допуск на полеты из Перми в Бургас
В Перми арестовали лихача на "INFINITI", который сбил женщину на «зебре»
Пробы на коронавирус из Пермского края будут отправлять в лабораторию в Новосибирске
"Хозяин посоветовал сыну быть аккуратнее и ушел". В Прикамье ребенка покусала собака
В Прикамье за нарушение СанПиНа закрыли опасный совхоз
"Что с людьми происходит?". В Перми неизвестные выкинули мешки с кошками на улицу в жуткий мороз
В Перми мужчина отсудил 100 тысяч рублей за упавшую на машину ветку
В Перми осудят местного жителя за покупку и хранение наркотика
В центре Перми произошел пожар в общежитии
В Перми молодая мать пыталась пронести мужу в колонию посылку с наркотиками
В Перми воры-альпинисты обокрали квартиру на 360 тысяч рублей
В прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте
Пермские биомеханики придумали уникальный тренажер для лечения сколиоза