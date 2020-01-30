В прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:30:38+03:00

Предметы изъяли и передали сотрудникам отдела полиции. Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

В посылке было спрятано 2 сотовых телефона, 4 зарядных устройства, 4 гарнитуры и одна батарея

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае в исправительную колонию №9 незаконным путем пытались пронести запрещенные вещества. Заключенным передали посылку с дезодорантами.

Сотрудники колонии осмотрели посылку и обнаружили, что дезодоранты - только внешняя упаковка. Внутри них были спрятаны запрещенные предметы. В посылке было спрятано 2 сотовых телефона, 4 зарядных устройства, 4 гарнитуры и одна батарея.

На место вызвали полицию. Предметы изъяли и передали сотрудникам отдела полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались доставить наркотики на квадрокоптере.

ИСТОЧНИК KP.RU