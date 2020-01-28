Пермский «УРАЛХИМ» подвел итоги благотворительной деятельности в 2019 году

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:51:09+03:00

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году направил на социальные и благотворительные программы 12,5 млн руб.

В рамках программы «УРАЛХИМ» – регионам» филиал «ПМУ» оказал благотворительному фонду «Обитаемый Урал» финансовую помощь в разработке бесплатного мобильного приложения для населения «Чистая Пермь». Оно показывает жителям Пермского края ближайшие пункты сбора разных видов вторсырья. На карте их отмечено более 800. Есть и такие, где отходы принимают за деньги. Сам филиал «ПМУ» уже много лет ведёт раздельный сбор мусора.

Одно из важнейших направлений благотворительной деятельности завода – помощь разным организациям Индустриального района города Перми: подшефным учебным заведениям, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским объединениям. Например, в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – детям» завод оказал подшефной школе №132 спонсорскую помощь в создании на её территории эколого-краеведческого образовательного пространства «Экоград».

Большое внимание филиал «ПМУ» из года в год уделяет работникам завода, вышедшим на заслуженный отдых. По благотворительной программе «УРАЛХИМ» – ветеранам» поддержку получает Совет ветеранов «ПМУ», в котором насчитывается около 390 пенсионеров. Компания направляет средства на ежеквартальную материальную помощь и оздоровление своих бывших работников. Завод поддерживает творческую и спортивную жизнь пенсионеров, а также организует по праздникам торжественные мероприятия с развлекательной программой.

В 2019 году филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – образование и наука» поддержал проведение международной конференции по почвоведению «Никитинские чтения» в Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д.Н. Прянишникова. Она прошла в ноябре и собрала учёных из ведущих аграрных вузов России и мира. На семи секциях они обсудили аспекты эволюции и деградации почв в разных уголках планеты, поделились опытом по увеличению плодородия земель. На секции «Геоинформационные системы в почвоведении, агрохимии, экологии» холдинг «УРАЛХИМ» представил экспертам своего стратегического партнера «Диджитал Агро».

По благотворительной программе «УРАЛХИМ» – спорту» филиал «ПМУ» уже несколько лет оказывает финансовую и организационную поддержку развитию плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи налажена работа региональной Федерации плавания. В 2019 году на высоком уровне проведены пять краевых соревнований. Спортсмены сборной команды Пермского края по плаванию завоевали на окружных и российских стартах 85 медалей.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Согласно благотворительной политике компании «УРАЛХИМ» наше предприятие из года в год оказывает спонсорскую помощь в определённых ключевых направлениях. Это, например, поддержка проектов подшефной школы №132, развитие Федерации плавания Пермского края, озеленение и благоустройство Индустриального района Перми. В 2020 году мы все отмечаем юбилей Победы в Великой Отечественной войне, поэтому в планах – оказать дополнительную финансовую поддержку в организации мероприятий для ветеранов.