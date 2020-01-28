В Перми закрывается ресторан «СССР»
Об этом сообщили владельцы заведения
Владельцы обратились к пермякам с официальным заявлением. Фото: ресторан СССР
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Популярный в Перми танцевальный ресторан «СССР» объявил о своем закрытии.
- Спасибо гостям нашего ресторана за то, что были с нами все эти годы. Мы сохраним в сердце приятные воспоминания, уютные вечера в вашей компании, - написали владельцы заведения в социальных сетях. - К сожалению, мы хотим попрощаться с вами сегодня. Наш ресторан закрывается! Но это начало чего-то нового…
По заявлению собственников, ресторан закрывается не навсегда. Организаторы готовят что-то новое для пермяков, «более масштабное заведение».
Подробности обещают сообщить позже.
ИСТОЧНИК KP.RU