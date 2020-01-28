В Пермь на «Кубок поколений 2020» приедут известные хоккеисты
Традиционный турнир пройдет 1 февраля
Андрей Коваленко. Фото: Правительство Прикамья
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В Перми пройдет турнир по хоккею «Кубок поколений». В этом году соревнования состоятся в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева. Почетными гостями традиционного матча «звезд» станут олимпийский чемпион, экс-игрок национальной хоккейной лиги - Андрей Коваленко и двукратный Чемпион мира, заслуженный тренер России – Владимир Юрзинов.
Перед началом матча Андрей Коваленко проведет мастер-класс для воспитанников «Молот». Владимир Юрзинов поделится опытом на круглом столе для тренеров на тему «Молодежный и юношеский хоккей в России».
ИСТОЧНИК KP.RU