В Пермь на «Кубок поколений 2020» приедут известные хоккеисты

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:45:15+03:00

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В Перми пройдет турнир по хоккею «Кубок поколений». В этом году соревнования состоятся в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева. Почетными гостями традиционного матча «звезд» станут олимпийский чемпион, экс-игрок национальной хоккейной лиги - Андрей Коваленко и двукратный Чемпион мира, заслуженный тренер России – Владимир Юрзинов.

Перед началом матча Андрей Коваленко проведет мастер-класс для воспитанников «Молот». Владимир Юрзинов поделится опытом на круглом столе для тренеров на тему «Молодежный и юношеский хоккей в России».

ИСТОЧНИК KP.RU