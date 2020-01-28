В Перми на пожаре пострадал мужчина
В Перми произошел пожар в гаражном боксе в Орджоникидзевском районе. Загорелось помещение и машина, которая находилась внутри. В момент пожара в гараже находился мужчина, он получил серьезные ожоги.
Мужчина смог выбраться. Приехавшие на место врачи «скорой помощи» оказали ему помощь, осмотрели раны и с ожогами кистей и рук отправили в больницу им. Гринберга.
Причина пожара и обстоятельства ЧП уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло серьезное ДТП. Капот легковушки оказался практически под бензовозом. К счастью, бензовоз был пустым, поэтому пожара не произошло.
ИСТОЧНИК KP.RU