В Перми на пожаре пострадал мужчина

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:48:33+03:00

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В Перми произошел пожар в гаражном боксе в Орджоникидзевском районе. Загорелось помещение и машина, которая находилась внутри. В момент пожара в гараже находился мужчина, он получил серьезные ожоги.

Мужчина смог выбраться. Приехавшие на место врачи «скорой помощи» оказали ему помощь, осмотрели раны и с ожогами кистей и рук отправили в больницу им. Гринберга.

Причина пожара и обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло серьезное ДТП. Капот легковушки оказался практически под бензовозом. К счастью, бензовоз был пустым, поэтому пожара не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU