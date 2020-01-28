В Прикамье приставы арестовали почти 1000 автомобилей за долги

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы за 2019 год арестовали за долги почти 1000 автомобилей жителей Прикамья. Автомобиль - наиболее ликвидное имущество, после изъятия должник охотнее платит по счетам.

Так, самыми дорогими автомобилями за прошедший год стали «Range Rover» стоимостью 5 миллионов рублей и «TOYOTA LAND CRUISER2, оцененный в 4 миллиона рублей. Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев «LEXUS GX и Audi A7». В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере около 1 миллиона 170 тысяч рублей, во втором – 1 миллиона 095 тысяч рублей.

Всего конфисковали имущество на 400 миллионов рублей.

- Всего на реализацию в прошлом году передан 341 автомобиль на сумму 124 миллионов рублей, в результате продажи 81 транспортного средства выручено и перечислено взыскателям порядка 21 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU