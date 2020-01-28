В Пермском крае под колесами легковушки погиб лось

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:56:34+03:00

В министерстве природы предупреждают о том, что водителю грозит штраф за сбитое животное Фото: Василий Вахрин

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В Прикамье произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили в министерстве природы Пермского края.

В пятницу, 24 января, на трассе Добрянка-Ярино водитель легкового автомобиля сбил лося. Животное погибло.

Всего с начала 2020 года на территории Прикамья произошло шесть аварий с участием диких животных. В министерстве природы предупреждают о том, что водителю грозит штраф за сбитое животное.

Напомним, ранее на Красавинском мосту в Перми столкнулись автобус и легковушка. От удара в автобусе началось возгорание, но его быстро потушили пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU