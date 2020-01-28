В Пермском крае под колесами легковушки погиб лось
Авария произошла в Добрянском районе
В министерстве природы предупреждают о том, что водителю грозит штраф за сбитое животноеФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Прикамье произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили в министерстве природы Пермского края.
В пятницу, 24 января, на трассе Добрянка-Ярино водитель легкового автомобиля сбил лося. Животное погибло.
Всего с начала 2020 года на территории Прикамья произошло шесть аварий с участием диких животных. В министерстве природы предупреждают о том, что водителю грозит штраф за сбитое животное.
Напомним, ранее на Красавинском мосту в Перми столкнулись автобус и легковушка. От удара в автобусе началось возгорание, но его быстро потушили пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU