В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья гостиницу

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:42:39+03:00

Руководство гостиницы не подготовило сотрудников к действиям в результате ЧП. Фото: Василий Вахрин

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В Мотовилихинском районе Перми закрыли гостиницу, которая представляла угрозу для жизни и здоровья жителей. В ходе проверки сотрудниками прокуратуры и МЧС в помещении обнаружили множественные нарушения требований противопожарной безопасности.

В мини-отеле «Горница» не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации и инструкция о мерах пожарной безопасности, помещения гостиницы не отделены противопожарными перегородками. Также руководство гостиницы не подготовило сотрудников к действиям в результате ЧП.

Судебные приставы опечатали двери помещения до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU