В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья гостиницу
В Мотовилихинском районе Перми закрыли гостиницу, которая представляла угрозу для жизни и здоровья жителей. В ходе проверки сотрудниками прокуратуры и МЧС в помещении обнаружили множественные нарушения требований противопожарной безопасности.
В мини-отеле «Горница» не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации и инструкция о мерах пожарной безопасности, помещения гостиницы не отделены противопожарными перегородками. Также руководство гостиницы не подготовило сотрудников к действиям в результате ЧП.
Судебные приставы опечатали двери помещения до устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU