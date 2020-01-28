На Красавинском мосту в Перми столкнулись автобус и легковушка

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:24:35+03:00

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Вечером в понедельник, 27 января, в социальных сетях появилось видео аварии на Красавинском мосту. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль. По информации очевидцев, иномарка врезалась в автобус №80.

От удара в автобусе началось возгорание, но его быстро потушили пожарные.

Фото: Instagram chp_59

Также за несколько метров до аварии стояла фура, у которой была сильно разбита кабина

Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых. Столкнулись школьный автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей

ИСТОЧНИК KP.RU