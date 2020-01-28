2020-01-28T06:24:35+03:00
Происшествия

На Красавинском мосту в Перми столкнулись автобус и легковушка

На место выехали пожарные
Лилия Абибулаева
Поделиться:
О пострадавших не сообщается. Фото: Instagram chp_59О пострадавших не сообщается. Фото: Instagram chp_59
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 27 января, в социальных сетях появилось видео аварии на Красавинском мосту. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль. По информации очевидцев, иномарка врезалась в автобус №80.

От удара в автобусе началось возгорание, но его быстро потушили пожарные.

Фото: Instagram chp_59

Фото: Instagram chp_59

Также за несколько метров до аварии стояла фура, у которой была сильно разбита кабина

Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых. Столкнулись школьный автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермский «УРАЛХИМ» подвел итоги благотворительной деятельности в 2019 году
В Перми закрывается ресторан «СССР»
В Пермь на «Кубок поколений 2020» приедут известные хоккеисты
В ДТП с автобусом на Красавинском мосту в Перми пострадали 4 четыре человека
Пермские студенты придумали, как получать топливо из масла после фритюра
В Перми на пожаре пострадал мужчина
В Прикамье приставы арестовали почти 1000 автомобилей за долги
В Пермском крае под колесами легковушки погиб лось
В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья гостиницу
На Красавинском мосту в Перми столкнулись автобус и легковушка
Главврача детской поликлиники в Перми отстранили от должности
Бухгалтер гимназии в Пермском крае присвоила себе пять миллионов рублей
В колонию в Пермском крае пытались передать дезодорант с противозаконной «начинкой»
Проезд в автобусах и трамваях в Перми может подорожать до 26 рублей
В Кремле до сих пор согласовывают кандидатуру врио губернатора Пермского края
В спортивной школе Свердловского района Перми подвели итоги 2019 года
На дорогах Перми за выходные пострадали два ребенка
«Сохранил жизнь и здоровье детей». Водителя автобуса, который попал в ДТП под Краснокамском, наградили
В Прикамье осудили мужчину, который похитил деньги из тайника знакомой
В Прикамье ожидаются морозы до -30 градусов