На Красавинском мосту в Перми столкнулись автобус и легковушка
Вечером в понедельник, 27 января, в социальных сетях появилось видео аварии на Красавинском мосту. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль. По информации очевидцев, иномарка врезалась в автобус №80.
От удара в автобусе началось возгорание, но его быстро потушили пожарные.
Фото: Instagram chp_59
Также за несколько метров до аварии стояла фура, у которой была сильно разбита кабина
Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых. Столкнулись школьный автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей
ИСТОЧНИК KP.RU