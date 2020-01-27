Главврача детской поликлиники в Перми отстранили от должности

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:50:49+03:00

Министр здравоохранения приехала в поликлинику на Толбухина, 9 и увидела большую очередь на приеме, это стало поводом для отстранения главного врача от занимаемой должности. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

Главврача детской поликлиники № 3 на улице Маршала Толбухина в Перми, отстранили от должности. Причину объяснила в своем Instagram министр здравоохранения Оксана Мелехова.

- В последнее время увеличилось число негативных отзывов родителей пациентов этой поликлиники, также в министерство здравоохранения поступали обращения от коллектива поликлиники, в том числе и мне в Instagram, - написала на своей странице министр здравоохранения края Оксана Мелехова.

Чтобы проверить работу поликлиники, министр со своими заместителями съездили туда сами, чтобы убедиться, что жалобы соответствуют действительности.

- В ходе визита в медицинское учреждение главному врачу было указано на многочисленные дефекты в организации медицинского обслуживания населения, - пояснила Оксана Борисовна. - Так, например, зафиксирован факт большой очереди на приеме, что не соответствует стандартам новой поликлиники и плохое состояние материально-технической базы. Итогом выезда стало отстранение исполняющего обязанности главного врача поликлиники от занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU