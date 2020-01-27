Главврача детской поликлиники в Перми отстранили от должности
Главврача детской поликлиники № 3 на улице Маршала Толбухина в Перми, отстранили от должности. Причину объяснила в своем Instagram министр здравоохранения Оксана Мелехова.
- В последнее время увеличилось число негативных отзывов родителей пациентов этой поликлиники, также в министерство здравоохранения поступали обращения от коллектива поликлиники, в том числе и мне в Instagram, - написала на своей странице министр здравоохранения края Оксана Мелехова.
Чтобы проверить работу поликлиники, министр со своими заместителями съездили туда сами, чтобы убедиться, что жалобы соответствуют действительности.
- В ходе визита в медицинское учреждение главному врачу было указано на многочисленные дефекты в организации медицинского обслуживания населения, - пояснила Оксана Борисовна. - Так, например, зафиксирован факт большой очереди на приеме, что не соответствует стандартам новой поликлиники и плохое состояние материально-технической базы. Итогом выезда стало отстранение исполняющего обязанности главного врача поликлиники от занимаемой должности.
ИСТОЧНИК KP.RU