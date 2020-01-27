Бухгалтер гимназии в Пермском крае присвоила себе пять миллионов рублей
Главного бухгалтера МАОУ «Гимназия г. Нытва» осудили на два года колонии за «Присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». На протяжении трех лет женщина вносила в финансовые документы недостоверные сведения, завышая себе заработную плату, в итоге смогла присвоить себе из бюджета более пяти миллионов рублей. Ее махинации вскрылись в апреле 2019 года.
- Суд первой инстанции признал ее виновной, но осужденная обжаловала приговор, - сообщили в пресс-службе Пермской краевой прокуратуры. – Однако судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда приговор оставила без изменения, апелляционную жалобу виновной - без удовлетворения.
А все похищенные средства осужденная должна теперь вернуть в полном объеме в бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU