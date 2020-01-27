2020-01-27T17:32:01+03:00
Происшествия

Бухгалтер гимназии в Пермском крае присвоила себе пять миллионов рублей

За это ей придется отсидеть два года в колонии и вернуть все украденные деньги
Алена ОВЧИННИКОВА
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Суд вынес наказание главному бухгалтеру - два года в колонии общего режима и все украденные деньги вернуть в бюджет.Суд вынес наказание главному бухгалтеру - два года в колонии общего режима и все украденные деньги вернуть в бюджет.Фото: архив "КП"
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Главного бухгалтера МАОУ «Гимназия г. Нытва» осудили на два года колонии за «Присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». На протяжении трех лет женщина вносила в финансовые документы недостоверные сведения, завышая себе заработную плату, в итоге смогла присвоить себе из бюджета более пяти миллионов рублей. Ее махинации вскрылись в апреле 2019 года.

- Суд первой инстанции признал ее виновной, но осужденная обжаловала приговор, - сообщили в пресс-службе Пермской краевой прокуратуры. – Однако судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда приговор оставила без изменения, апелляционную жалобу виновной - без удовлетворения.

А все похищенные средства осужденная должна теперь вернуть в полном объеме в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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