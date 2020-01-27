В колонию в Пермском крае пытались передать дезодорант с противозаконной «начинкой»

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:56:18+03:00

Еще среди запрещенных предметов, которые находили на режимных объектах - сотовые телефоны, зарядные устройства и гарнитуры.

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Сотрудники ГУФСИН сообщили о том, что предотвратили попытку доставить к колонии Пермского края запрещенные предметы, среди которых были дезодорант в противозаконной «начинкой», сотовые телефоны и другие запрещенные на режимных объектах предметы.

- Сотрудники ИК №9, расположенной в Соликамске, при досмотре посылки, предназначенной одному из осужденных, обнаружили вещество неизвестного происхождения светло-коричневого цвета, спрятанное ухищренным способом в выдвижном механизме дезодоранта, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. – С ситуацией разбиралась следственно-оперативная группа отдела полиции.

А в ИК №29, расположенной в Перми, сотрудники отдела безопасности, обходя территорию, обнаружили два свертка, перемотанные скотчем. Внутри были два сотовых телефона, четыре зарядных устройства, четыре гарнитуры и аккумуляторная батарея. Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU