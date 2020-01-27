В колонию в Пермском крае пытались передать дезодорант с противозаконной «начинкой»
Сотрудники ГУФСИН сообщили о том, что предотвратили попытку доставить к колонии Пермского края запрещенные предметы, среди которых были дезодорант в противозаконной «начинкой», сотовые телефоны и другие запрещенные на режимных объектах предметы.
- Сотрудники ИК №9, расположенной в Соликамске, при досмотре посылки, предназначенной одному из осужденных, обнаружили вещество неизвестного происхождения светло-коричневого цвета, спрятанное ухищренным способом в выдвижном механизме дезодоранта, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. – С ситуацией разбиралась следственно-оперативная группа отдела полиции.
А в ИК №29, расположенной в Перми, сотрудники отдела безопасности, обходя территорию, обнаружили два свертка, перемотанные скотчем. Внутри были два сотовых телефона, четыре зарядных устройства, четыре гарнитуры и аккумуляторная батарея. Сейчас по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU