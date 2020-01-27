2020-01-27T16:45:12+03:00
Общество

Проезд в автобусах и трамваях в Перми может подорожать до 26 рублей

Повышение тарифов на проезд должны утвердить завтра на заседании горДумы
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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Профильный комитет городской Думы Перми сегодня, 27 января, рассмотрел предложенный администрацией проект о повышении стоимости проезда на городском общественном транспорте до 26 рублей и рекомендовал его к рассмотрению на пленарном заседании Думы, которое состоится завтра, 28 января. Стоимость билета предлагается повысить почти на 30 процентов с 1 февраля.

Проект предусматривает бонус для тех, кто будет оплачивать проезд по транспортной пластиковой карточке – вместо 26 рублей 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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