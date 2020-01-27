2020-01-27T16:32:56+03:00
Общество

В Кремле до сих пор согласовывают кандидатуру врио губернатора Пермского края

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Прикамье ждут, кого в Москве назначат временно исполнять обязанности главы региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что поиск кандидатуры врио губернатора продолжается. Об этом сообщает агентство РИА-Новости. Владимир Путин уже принял отставку Максима Решетникова, которого назначил министром экономического развития. Стало известно также, когда пройдут выборы губернатора Прикамья – 13 сентября, в единый день голосования.

Агентство приводит слова Дмитрия Пескова о том, что задержка в назначении главы Прикамья связана с подбором кандидатуры.

- Как только глава государства будет готов представить кандидатуру исполняющего обязанности, согласовать ее с самим кандидатом, тогда уже мы об этом сделаем соответствующее объявление», - цитирует его слова агентство.

Ранее в соцсетях прошла информация о том, что новым главой региона может стать бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков: он подписался на инстаграм-аккаунт мэра города Дмитрия Самойлова, но затем ушел из подписчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Максим Решетников: "Проекты, которые я начал в Перми, будут доведены до конца"

Бывший губернатор Пермского края выступил на телеканале "Россия-1" (подробнее…)

«Наводить порядок только там, где гуляет губернатор, - это странно»: 10 громких цитат Максима Решетникова

21 января бывшего губернатора Пермского края назначили министром экономического развития [аудио] (подробнее…)

«Надеемся, что это будет не варяг». Выборы нового губернатора Прикамья пройдут 13 сентября этого года

Пока неизвестно, кто будет реальным временно исполняющим главы региона[аудио] (подробнее…)

Губернатора Пермского края Максима Решетникова назначили министром экономического развития

В новое правительство страны вошел также экс-губернаторПрикамья[аудио] (подробнее…)

В Пермском университете Максим Решетников опережал программу на год

А однажды он привел домой к научному руководителю свою невесту (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экс-губернатор Прикамья Максим Решетников стал министром экономразвития»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бухгалтер гимназии в Пермском крае присвоила себе пять миллионов рублей
В колонию в Пермском крае пытались передать дезодорант с противозаконной «начинкой»
Проезд в автобусах и трамваях в Перми может подорожать до 26 рублей
В Кремле до сих пор согласовывают кандидатуру врио губернатора Пермского края
В спортивной школе Свердловского района Перми подвели итоги 2019 года
На дорогах Перми за выходные пострадали два ребенка
«Сохранил жизнь и здоровье детей». Водителя автобуса, который попал в ДТП под Краснокамском, наградили
В Прикамье осудили мужчину, который похитил деньги из тайника знакомой
В Прикамье ожидаются морозы до -30 градусов
Жителей Прикамья стали чаще атаковать коллекторы
В Перми больница №4 станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелой формой эпилепсии
Полиция возбудила уголовное дело после массовой аварии с автобусом в Прикамье
"Пожаловалась на боли в груди". Из-за заболевшей пассажирки в Перми экстренно сел самолет "Санкт-Петербург - Красноярск"
В Перми загорелся автобус с пассажирами
Жителя Прикамья осудят за секс с ребенком
В Перми нашли проектировщика для дорог в микрорайоне Ива
В Прикамье ночью сгорела машина
В Перми на неделе отключат воду в нескольких районах
В Прикамье легковушка столкнулась с буксируемым автомобилем
В Прикамье 80% больных ВИЧ заразились им половым путем
В Пермском крае месяц ищут 47-летнюю женщину со шрамом на щеке
Появилось видео с места ДТП автобусом, где пострадали 15 человек
В Перми ученик школы заболел туберкулезом
Прокуратура и следственный комитет начали проверку после массовой аварии в Прикамье
Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Прикамье
В Прикамье из-за ДТП с автобусом трасса «М-7 Волга» заблокирована
На трассе в Прикамьте в ДТП погиб мужчина
В состав ФК «Звезда -2005» вошли две новые футболистки
Пермяк получил серьезные ожоги из-за лопнувшей в квартире трубы