В Кремле до сих пор согласовывают кандидатуру врио губернатора Пермского края

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:32:56+03:00

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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В Прикамье ждут, кого в Москве назначат временно исполнять обязанности главы региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что поиск кандидатуры врио губернатора продолжается. Об этом сообщает агентство РИА-Новости. Владимир Путин уже принял отставку Максима Решетникова, которого назначил министром экономического развития. Стало известно также, когда пройдут выборы губернатора Прикамья – 13 сентября, в единый день голосования.

Агентство приводит слова Дмитрия Пескова о том, что задержка в назначении главы Прикамья связана с подбором кандидатуры.

- Как только глава государства будет готов представить кандидатуру исполняющего обязанности, согласовать ее с самим кандидатом, тогда уже мы об этом сделаем соответствующее объявление», - цитирует его слова агентство.

Ранее в соцсетях прошла информация о том, что новым главой региона может стать бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков: он подписался на инстаграм-аккаунт мэра города Дмитрия Самойлова, но затем ушел из подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU