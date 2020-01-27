В спортивной школе Свердловского района Перми подвели итоги 2019 года

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:30:59+03:00

Отличились не только спортсмены, но и тренера. Фото: СК "Победа"

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Вот и закончились новогодние праздники и по пермскому времени и по восточному календарю. Время задуматься о перспективах, планах на 2020 год.

- Тот, кто помнит свое прошлое, познает и будущее, - перефразировали в руководстве спортивной школе Свердловского района слова философа.

Итак, что было в спортивной школе Свердловского района в 2019 году:

- СК «Победа» стал базой для принятия нормативов ГТО по ОФП. Школа массово влилась в это движение. (Значки ГТО значки ГТО может получить каждый, кто регулярно повышает свой спортивный уровень). Выполнили разряды:

- Массовые юношеские спортивные разряды ( 1,2,3 - юношеский; 2,3 - спортивный) - 117 человек

- Разряд КМС выполнили 29 человек

- Разряд Мастера Спорта получил 1 спортсмен.

Лучшие результаты соревнований: 2 , 3 место на Первенстве Европы среди юношей и девушек по тхэквондо ВТФ и 8 место хоккейная команда «Легенда» в финале всероссийских соревнований им. Тарасова «Золотая шайба».

Отличились не только спортсмены, но и тренера.

По итогам городского конкурса тренер года лучшим в номинации «Олимпийский вид» признан наш тренер отделения тхэквондо Конюхов Я. А.

Финальными соревнованиями года стал традиционный командный турнир по греко-римской борьбе «Стенка на стенку» на кубок СК «Победа». На этот раз он стал международным. Участвовали сборные команды Пермского края, Кировского области, республики Татарстан, республики Казахстан, Эстонской республики.

Это только часть наших успехов. Приходите к нам заниматься спортом в 2020 году. Вместе победим!

ИСТОЧНИК KP.RU