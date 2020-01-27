На дорогах Перми за выходные пострадали два ребенка

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:02:36+03:00

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В Перми в субботу, 25 января, произошло две аварии, в которых пострадали несовершеннолетние.

В Индустриальном районе неизвестный автомобиль сбил 10-летнего мальчика. В ГИБДД по Перми сообщили о том, что в 12:20 на улице Левченко неустановленный автомобиль совершил наезд на мальчика. По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть в зоне действия знака «жилая зона». Школьник получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.

Всех, кому что-либо известно по данному факту, просят сообщить по телефону 246-79-00 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми или 102. Анонимность гарантируется.

В этот же день произошло еще одно ДТП. В Орджоникидзевском районе Перми автомобиль «LEXUS-NX200» сбил 11-летнюю девочку.

В результате аварии школьница получила травмы. Ей рекомендовали амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU