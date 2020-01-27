«Сохранил жизнь и здоровье детей». Водителя автобуса, который попал в ДТП под Краснокамском, наградили
Александру Ширинкину водителю автобуса, который 10 января попал в серьезное ДТП под Краснокамском, вручили грамоту.
Напомним, на объездной дороге под Краснокамском произошло массовое ДТП: столкнулись автобус, перевозивший детей из школы рукопашного боя, грузовик,"Газель" и несколько легковых автомобилей. Ребята из секции армейского рукопашного боя ехали из Чайковского, со сборов, которые проходили на базе отдыха "Раздолье".
Водитель автобуса не стал сворачивать и принял весь удар на себя. Если бы Александр свернул, то удар бы пришелся на боковую сторону автобуса, и последствия были бы ужасными.
В день аварии тренер спортсменов поблагодарил водителя. Сергей Мачулин опубликовал пост в социальных сетях, где рассказал о подвиге водителя.
Водителю в свою очередь выразил благодарность за поддержку.
- Огромная благодарность Пермской Федерации по рукопашному бою и Сергею Александровичу за проявленное внимание, огромную моральную поддержку и торжественную благодарность! Неожиданно и приятно!
ИСТОЧНИК KP.RU