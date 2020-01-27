2020-01-27T12:09:34+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили мужчину, который похитил деньги из тайника знакомой

Он проследил, куда пенсионерка спрятала деньги
Лилия Абибулаева
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Мужчину приговорили к обязательным работам.Мужчину приговорили к обязательным работам.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае вынесли приговор 40-летнего мужчине. Его признали виновным в хищении денег у пенсионерки.

Заявление в полицию поступило от 84-летней жительницы Кудымкара. Женщина сообщила, что получила пенсию и часть завернула в платок. пакет и убрала в поленницу. Когда решила проверить деньги, оказалось, что там не хватает около 9 тысяч.

Оказалось, что мужчина снимал у женщины комнату и проследил, куда женщина прячет деньги, а когда пенсионерка отлучилась, он украл их.

В ГУ МВД сообщили о том, что в период предварительного следствия мужчина возвратил потерпевшей большую часть похищенных денег. Мужчину приговорили к обязательным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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