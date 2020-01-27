В Прикамье ожидаются морозы до -30 градусов

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:01:02+03:00

В конце недели синоптики обещают потепление до - 5 градусов Фото: Василий Вахрин

К концу недели немного потеплеет

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В Пермском крае наступит настоящая зима. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра, температура может упасть до - 30 градусов.

Похолодание наступят уже в понедельник, 27 января. В течение дня ожидается небольшая облачность с небольшим снегом. Температура понизится ночью до - 18…-20.

Утром во вторник, 28 января, может похолодать до - 25 градусов. В течение дня температура повышаться не будет. В Перми температура останется на уровне около -20°, по краю -18…-23.

Самое сильное похолодание ожидается в ночь на среду. Температура понизится до - 30 градусов. Днем будет небольшое потепление, а к вечеру опуститься до - 20.

В конце недели синоптики обещают потепление до - 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU