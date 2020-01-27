2020-01-27T11:01:02+03:00
Общество

В Прикамье ожидаются морозы до -30 градусов

К концу недели немного потеплеет
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В конце недели синоптики обещают потепление до - 5 градусовВ конце недели синоптики обещают потепление до - 5 градусовФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае наступит настоящая зима. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра, температура может упасть до - 30 градусов.

Похолодание наступят уже в понедельник, 27 января. В течение дня ожидается небольшая облачность с небольшим снегом. Температура понизится ночью до - 18…-20.

Утром во вторник, 28 января, может похолодать до - 25 градусов. В течение дня температура повышаться не будет. В Перми температура останется на уровне около -20°, по краю -18…-23.

Самое сильное похолодание ожидается в ночь на среду. Температура понизится до - 30 градусов. Днем будет небольшое потепление, а к вечеру опуститься до - 20.

В конце недели синоптики обещают потепление до - 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье ожидаются морозы до -30 градусов
Жителей Прикамья стали чаще атаковать коллекторы
В Перми больница №4 станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелой формой эпилепсии
Полиция возбудила уголовное дело после массовой аварии с автобусом в Прикамье
"Пожаловалась на боли в груди". Из-за заболевшей пассажирки в Перми экстренно сел самолет "Санкт-Петербург - Красноярск"
В Перми загорелся автобус с пассажирами
Жителя Прикамья осудят за секс с ребенком
В Перми нашли проектировщика для дорог в микрорайоне Ива
В Прикамье ночью сгорела машина
В Перми на неделе отключат воду в нескольких районах
В Прикамье легковушка столкнулась с буксируемым автомобилем
В Прикамье 80% больных ВИЧ заразились им половым путем
В Пермском крае месяц ищут 47-летнюю женщину со шрамом на щеке
Появилось видео с места ДТП автобусом, где пострадали 15 человек
В Перми ученик школы заболел туберкулезом
Прокуратура и следственный комитет начали проверку после массовой аварии в Прикамье
Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Прикамье
В Прикамье из-за ДТП с автобусом трасса «М-7 Волга» заблокирована
На трассе в Прикамьте в ДТП погиб мужчина
В состав ФК «Звезда -2005» вошли две новые футболистки
Пермяк получил серьезные ожоги из-за лопнувшей в квартире трубы