В Прикамье ожидаются морозы до -30 градусов
В Пермском крае наступит настоящая зима. По прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра, температура может упасть до - 30 градусов.
Похолодание наступят уже в понедельник, 27 января. В течение дня ожидается небольшая облачность с небольшим снегом. Температура понизится ночью до - 18…-20.
Утром во вторник, 28 января, может похолодать до - 25 градусов. В течение дня температура повышаться не будет. В Перми температура останется на уровне около -20°, по краю -18…-23.
Самое сильное похолодание ожидается в ночь на среду. Температура понизится до - 30 градусов. Днем будет небольшое потепление, а к вечеру опуститься до - 20.
В конце недели синоптики обещают потепление до - 5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU