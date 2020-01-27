Жителей Прикамья стали чаще атаковать коллекторы

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:33:21+03:00

В прошедшем году с жалобами обратились почти 400 человек Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае местные жители стали чаще жаловаться на коллекторов. По сообщению пресс-службы судебных приставов, количество нарушений со стороны коллекторских агентств и микрофинансовых организаций увеличилось в 3 раза.

В прошедшем году с жалобами обратились почти 400 человек, что на 57% больше, чем в 2018 году. Обоснованными признано 98 обращений, то есть в каждом 4 случае имеет место несоблюдение коллекторами норм действующего законодательства.

После обращений граждан судебные приставы провели проверки, составили 147 протоколов об административных нарушениях, 49 виновных лиц привлекли к штрафам на сумму почти 4,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU