В Перми больница №4 станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелой формой эпилепсии
В городской клинической больнице №4 будут оказывать нейрохирургическую помощь пациентам с тяжелой формой эпилепсии. Первая подобная операция пройдет на следующей неделе. В Пермь приедет главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ Владимир Крылов и один из ведущих нейрохирургов Игорь Трифонов.
Вместе с пермскими коллегами они проведут операцию пациенту с эпилепсией а ГКБ №4. Здесь будут оказывать помощь не только жителям Пермского края, но и Республики Удмуртия, Свердловской и Кировской областей.
На данный момент такая операция требуется 1.5 тысячам пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU