В Перми больница №4 станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелой формой эпилепсии

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:04:37+03:00

Здесь будут оказывать помощь не только жителям Пермского края, но и Республики Удмуртия, Свердловской и Кировской областей. Фото: Василий Вахрин

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В городской клинической больнице №4 будут оказывать нейрохирургическую помощь пациентам с тяжелой формой эпилепсии. Первая подобная операция пройдет на следующей неделе. В Пермь приедет главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ Владимир Крылов и один из ведущих нейрохирургов Игорь Трифонов.

Вместе с пермскими коллегами они проведут операцию пациенту с эпилепсией а ГКБ №4. Здесь будут оказывать помощь не только жителям Пермского края, но и Республики Удмуртия, Свердловской и Кировской областей.

На данный момент такая операция требуется 1.5 тысячам пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU