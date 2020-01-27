Полиция возбудила уголовное дело после массовой аварии с автобусом в Прикамье

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

После массовой аварии на трассе в Пермском крае, в результате которой пострадали 15 человек, полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, утром в воскресенье, 26 января, на трассе М-7 «Волга» автобус «КАВЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и легковушкой. В результате аварии пострадали пассажиры автобуса, среди которых 7-летний ребенок и пассажиры лекговушки. По сообщению минздрава, трое пострадавших находились в состоянии средней тяжести.

- В настоящее время продолжается предварительное расследование, направленное на установление обстоятельств аварии, в том числе причин ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU