2020-01-27T09:16:17+03:00
Происшествия

В Перми загорелся автобус с пассажирами

ЧП произошло утром в понедельник
Лилия Абибулаева
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Из автобуса же дым. Фото: Instagram @chp_59.Из автобуса же дым. Фото: Instagram @chp_59.
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В Индустриальном районе утром в понедельник загорелся автобус. Об это сообщили в Instagram @chp_59.

Очевидцы сообщили, что возле 136 школы из автобуса пошел дым. Во время происшествия никто не пострадал. Водитель остановил автобус и вывел пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии с автобусом в Прикамье пострадали 15 человек. На трассе "М-7 Волга" водитель автобуса «КАВ3» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который въехал в легковой автомобиль «OPEL».

ИСТОЧНИК KP.RU

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