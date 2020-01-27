В Перми загорелся автобус с пассажирами
ЧП произошло утром в понедельник
Из автобуса же дым. Фото: Instagram @chp_59.
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В Индустриальном районе утром в понедельник загорелся автобус. Об это сообщили в Instagram @chp_59.
Очевидцы сообщили, что возле 136 школы из автобуса пошел дым. Во время происшествия никто не пострадал. Водитель остановил автобус и вывел пассажиров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в массовой аварии с автобусом в Прикамье пострадали 15 человек. На трассе "М-7 Волга" водитель автобуса «КАВ3» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «HYUNDAI», который въехал в легковой автомобиль «OPEL».
ИСТОЧНИК KP.RU