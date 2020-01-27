Жителя Прикамья осудят за секс с ребенком

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:52:49+03:00

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае перед судом предстанет 19-летний житель Березников. Молодого человека обвиняют в сексе с несовершеннолетней девочкой.

Следователи выяснили, что в августе 2019 года парень несколько раз вступал в сексуальные отношения без применения насилия со своей 16-летней знакомой. Молодой человек знал о ее возрасте.

В отношении 19-летнего парня возбудили уголовное дело, следователи собрали достаточное количество доказательств. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят парня за секс с 14-летней девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU